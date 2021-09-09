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Tarsus’taki 1 kişiyi bıçakla yaralayan 3 şüpheli tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişiyi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Asayiş 09.09.2021, 08:50
Tarsus’taki 1 kişiyi bıçakla yaralayan 3 şüpheli tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişiyi bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.


Olay, ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu yanında meydana geldi. Ahmet Ç. (29) isimli şahsın 9 yerinde bıçaklanması ile ilgili polis çalışma başlattı. Geniş çaplı operasyon başlatan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği ortak çalışmasında, olaya karıştığı iddia edilen U.T. (20), A.T. (19) ve İ.Ö. (18) adlı kişileri Mersin’de yakaladı.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Ağır yaralanan Ahmet Ç.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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