Tarsus’ta uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA,ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.
Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği polisleri, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ yapanlara yönelik yaptığı operasyonda, F.K. isimli şüpheliden sprey halinde, 500 gram bonzai, D.Ö., H.O. ve Ö.Y. isimli şüphelilerden 11.3 gram esrar ve 5 adet uyuşturucu hap, devriye ekipleri tarafından, şüphe üzerine yakalanan T.E., Ş.S., A.C.T, Z.T. ve H.D’den ise metamfetamin ele geçirildi. Ş.S. isimli şahsın, "Cebir, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan aranması olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilere "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" suçundan işlem başlatıldı.
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