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Tarsus’ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 24.04.2021, 16:07
Tarsus’ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıveli - Karadiken Mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, A. P. idaresindeki 33 BP 195 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, S. S. yönetimindeki 33 P 3475 plakalı pikapla çarpıştı. Kazada, hafriyat yüklü kamyon yolun ortasına devrilip yolu kapatırken, 2 aracın sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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