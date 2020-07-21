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Tarsus’ta trafik kazası: 2 yaralı
MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 21.07.2020, 14:44
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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alaattin Ş.’ye ait olan ve park halindeki 33 FY 317 plakalı Mitsubishi marka kamyonete iddiaya göre, Berat S. (21) idaresindeki 33 NOV 02 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Berat S. ile yanında bulunan Gökçen İ. yaralandı.
Araç içinde sıkışan Gökçen İ.’yi olay yerine gelen Tarsus itfaiye ekipleri kaza kırım aracıyla sıkıştığı yerden çıkardı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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