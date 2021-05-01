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Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 01.05.2021, 00:06
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Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kulak Mahallesi Turan Emeksiz Orman yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 33 AAE 802 plakalı otomobil orman içinde yapılan helikopter pistine giden yolda kontrolden çıkarak yoldan çıktı. Toprak yola giren araç takla atarak durabildi. Kazada araç içinde bulunan Tolga C. ( 23), Hasan A. (23) ve Kerem Erserin (19) yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servisi ekipleri yaralıları Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Kerem Erserin hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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