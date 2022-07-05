banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı

Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 05.07.2022, 21:46
Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altaylılar Mahallesi Abdullah Tukay Caddesi’nde Mustafa S. (43) idaresindeki 33 S 5137 plakalı minibüs ile Necati T. (28) yönetimindeki 33 AIF 424 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edilen İsmet Gerçek (28) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 5 yaşındaki Nadir G. ve Necati T.’nin (28) tedavisi sürerken, Necati T.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yorumlar (0)
23°
açık