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Tarsus’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Asayiş 10.12.2020, 20:49
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Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaza, D-400 karayolu Gazipaşa Mahallesi Yeni Hal kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ferdi Y. (31) idaresindeki 33 BKB 94 plakalı kamyonetle Mehmet Ali Sarıkaya (32) yönetimindeki 33 PA 593 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Ali Sarıkaya ile yanında bulunan arkadaşı Mehmet Emin Demir (22) yaralandı.Hastaneye kaldırılan Mehmet Emin Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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