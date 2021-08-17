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Tarsus’ta tehlikeli serinleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde sıcaklardan kaçan gençler, serinlemek için suya giriyor, baraj gölüne tehlikeyi hiçe sayarak tepe üstü atlıyorlar.

Asayiş 17.08.2021, 15:05
Tarsus’ta tehlikeli serinleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde sıcaklardan kaçan gençler, serinlemek için suya giriyor, baraj gölüne tehlikeyi hiçe sayarak tepe üstü atlıyorlar.

Berdan baraj gölü piknik alanı yaz sıcaklarından kaçan vatandaşlar tarafından doldurulurken, burada serinlemeye gelen gençler ölüme atlıyorlar. 15 metre yükseklikteki regülatörün üzerine çıkan gençler buradan aşağıdaki baraj gölü sularına atlıyorlar. Bazıları ayak üstü atlarken bazıları ise tepe üstü atlayarak ölüme meydan okuyor.

Çok tehlikeli bu atlayışları ise orada piknik yapanlar ilgi ile izliyor. Bu durumlarda ani bir ölüm olayı olmasından korkuluyor.
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