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Tarsus’ta tefeci operasyonu: 2 gözaltı
MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE TEFECİLERE YÖNELİK OPERASYONDA, 570 BİN TL TUTARINDA SENET, 220 BİN TL TUTARINDA ÇEK, 150 BİN DEĞERİNDE ÇEK FOTOKOPİSİ, ÇOK SAYIDA BOŞ SENET, 1 TABANCA, 1 ŞARJÖR İLE 50 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 15.10.2020, 08:40
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Mersin’in Tarsus ilçesinde tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "tefecilik" yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik kent merkezinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda M.İ. ve E.E. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 570 bin TL tutarında senet, 220 bin TL tutarında çek, 150 bin değerinde çek fotokopisi, çok sayıda boş senet, 1 tabanca, 1 şarjör ile 50 fişek ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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