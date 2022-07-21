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Tarsus’ta sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalında ceset bulundu.
Asayiş 21.07.2022, 19:09
Mersin’in Tarsus ilçesinde sulama kanalında ceset bulundu.
Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Karaçerçili Mahallesi yakınlarında geçen sulama kanalına giden jandarma ekipleri sulama kanalında köprü altında bulunan parmaklıklara takılı vaziyette 40-45 yaşlarında bir erkeğe ait ceset buldu.
Ceset, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.