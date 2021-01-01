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Tarsus’ta silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Asayiş 01.01.2021, 00:51
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Mersin’in Tarsus ilçesinde silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Şehit Mustafa Mahallesi 3420 Sokak üzerinde bulunan manavın önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gündüz kavga eden taraflar saat 23.00 sıralarında yine manav önünde karşı karşıya geldi. H.T. (43) ile hasım olduğu iddia edilen U.G. (35) birbirilerine rast gele ateş etti. Olayda manavın bekçisi olan S.Ş. ve H.T. tüfekle çeşitli yerlerinden yaralanırken, U.G. ayağından tabancayla yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.Olayda E.T. (29) üzerinden kurusıkı tabir edilen tabanca ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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