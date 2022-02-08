Tarsus’ta silah ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 şüpheli silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınırken, 4 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden B.T. ve O.T. isimli şahısların ikametleri ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramada 4 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü ve 53 tabanca fişeği ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.