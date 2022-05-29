Tarsus’ta minibüsle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, U.K.’ın kullandığı 33 AIA 070 plakalı otomobil, Kasım Ekenler Bulvarı’nda İ.U. idaresindeki 33 AHD 643 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü U.K. ile araçta yolcu olarak bulunan A.Y.T. ve S.G.Ö. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.