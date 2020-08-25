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Tarsus’ta MEDYAD binasına silahlı saldırı
KISA ADI MEDYAD OLAN TARSUS MEDYA MENSUPLARI DERNEĞİ’NE AİT GİRİŞ KAPISINA KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİ VEYA KİŞİLERCE AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇILDI
Asayiş 25.08.2020, 00:50
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir dernek binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.
Şehitkerim Mahallesinde bulunan kısa adı MEDYAD olan Tarsus Medya Mensupları Derneği’ne ait giriş kapısına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.
MEDYAD Başkanı Okan Çalışkan’ın da binada bulunduğu sırada gerçekleşen saldırıda kapıya 3 mermi izi belirleyen polis, olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için araştırma başlattı.
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