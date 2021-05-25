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Tarsus’ta kumar baskını: 7 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Asayiş 25.05.2021, 11:26
Tarsus’ta kumar baskını: 7 kişi suçüstü yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kahvehanede kumar oynayan 7 kişi suçüstü yakalandı.

Olay, Gazipaşa Mahallesi’nde bulunan kahvehanede meydana geldi. Kahvehanede kumar oynatıldığına dair ihbar alan polis, adrese operasyon yaptı. Baskında kumar oynayan 7 kişiye, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağına uymama, maske takmamak, sosyal mesafe kuralını ihlalden toplam 22 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kumar oynamak için yer ve imkan sağlayan bir kişiye ise adli işlem yapıldı.
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