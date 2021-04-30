banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dikkat! Sağanak yağış geliyor...
Dikkat! Sağanak yağış geliyor...
Ermenistan'da neden hiç Müslüman yok?
Ermenistan'da neden hiç Müslüman yok?
İiftar saati gelince oyunu durdurdu
İiftar saati gelince oyunu durdurdu
ABD Başkanı Biden’in kaybettiği sandığı maske cebinden çıktı
ABD Başkanı Biden’in kaybettiği sandığı maske cebinden çıktı

Tarsus’ta korkutan yangın

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Asayiş 30.04.2021, 23:41
2
Tarsus’ta korkutan yangın

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın Kırklarsırtı Mahallesi 2635 sokakta bulunan 4 aktlı binanın 4’ncü katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Nurettin D. evinde kimsenin olmadığı sırada yangın çıktı. Evden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürürken, vatandaşlar korku ve panik dolu anlar yaşadı. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar (0)
17°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?