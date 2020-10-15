Tarsus’ta kaçak içki üreten şüpheli yakalandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kaçak içki üreten bir kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, 5 adet pet içerisinde toplam 30 litre kaçak rakı (boğma) ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.B. hakkında adli işlem yapılırken, kaçak olarak üretilen alkollü içkiye el konuldu.