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Tarsus’ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Asayiş 16.05.2021, 17:49
Tarsus’ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Bulvarı ile İstiklal Caddesi kesişim noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (44) idaresindeki 33 N 6427 plakalı otomobil ile B.E. (28) yönetimindeki 01 AAU 717 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle B.E.’nin kullandığı otomobil, çiçek dükkanına girdi. Kazada sürücü B.E. yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İki araçta maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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