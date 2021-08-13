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Tarsus’ta ev eşyası taşıyan kamyonet çıkan yangında küle döndü

Mersin’in Tarsus ilçesinde ev eşyası taşıyan kamyonet çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 13.08.2021, 21:36
Tarsus’ta ev eşyası taşıyan kamyonet çıkan yangında küle döndü

Mersin’in Tarsus ilçesinde ev eşyası taşıyan kamyonet çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen ev eşyası yüklü kamyonette Mersin- Tarsus Otobanı’nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında kamyonet ve yüklü olan ev eşyaları kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolda araç kuyruğu oluştu. Bir nakliye firmasına ait olan kamyonetin İzmir’den aldığı ev eşyalarını Ağrı’ya götürdüğü öğrenildi.
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