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Tarsus’ta düğün salonuna korona baskını

TARSUS İLÇESİNDE COVİD 19 TEDBİRLERİNE UYULMAYAN DÜĞÜN SALONUNA BASKIN YAPILDI

Asayiş 30.09.2020, 13:49
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Tarsus’ta düğün salonuna korona baskını

Mersin’in Tarsus ilçesinde Covid 19 tedbirlerine uyulmayan düğün salonuna baskın yapıldı. Düğün salonunda bulunan 10 kişiye 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282’nci maddesince toplam 11 bin 250 lira ceza kesildi.

Korona virüs salgının yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla alınan tedbirler kapsamında Tarsus polisi, günün her saati sokaklarda ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini arttırırken, akşam saatlerinde de düğün salonlarında denetimlerine devam ediyor. İlçede bulunan bir düğün salonunda kına düğün yapıldığını ve korona virüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarı alan Şehit Lütfi Can Polis Merkezi Amirliği ekipleri, hemen harekete geçti. Söz konusu düğün salonuna giderek incelemelerde bulunan ekipler, İçişleri Bakanlığının Covid 19 tedbirlerine riayet edilmediği tespit etti.

Ekipler, düğün salonunda sosyal mesafeye uyulmadığı, oyun oynatıldığı müzik çalındığı tespit edilmesi üzerine, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen düğün sahibi, orkestra sorumlusu, oyun oynayan 7 kişiye ve düğün salonu sahibine toplam 11 bin 250 TL ceza işlem uyguladı.

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