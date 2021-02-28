Tarsus’ta çıkan yangında iş yeri kül oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan yangında bir iş yeri tamamen kül oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi Veysel Çavuş Caddesi üzerinde bulunan Uçak Parkta kafe işleten Belkıs A.’ya ait iş yerinde gece bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükseldi. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen Tarsus İtfaiyesi ekipleri alev topuna dönen iş yerine müdahale etti. Kısa sürede yangın söndürülürken iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında bir kişi hafif şekilde dumandan etkilendi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.