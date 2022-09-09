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Tarsus’ta çıkan yangında ev kül oldu
Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Asayiş 09.09.2022, 11:05
Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Beydeğirmeni Mahallesi 702. Sokak’ta E.A.’nın kiracı olarak ikamet ettiği evde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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