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Tarsus’ta çıkan yangında 2 ton saman kül oldu
TARSUS’TA İNŞAAT HALİNDEKİ BİR EVİN ALT KATINDA ÇIKAN YANGIN 2 TON SAMANI KÜLE ÇEVİRDİ.
Asayiş 12.08.2020, 09:05
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Mersin’in Tarsus ilçesinde inşaat halindeki bir evin alt katında çıkan yangın 2 ton samanı küle çevirdi.
Yangın, ilçeye bağlı Taşçılı Mahallesi 2 katlı evin alt katında çıktı. Ahmet Çelik adlı kişiye ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İnşaat çalışmasının da yapıldığı evin birinci katında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi yangın söndürülürken, 2 ton saman küle döndü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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