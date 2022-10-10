Tarsus’ta çeşitli suçlardan aranan 59 kişi tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılan kontrol ve denetimlerde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 95 kişiden 59’u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir 1 ayda yaptığı kontrol ve denetimlerde birçok suçluyu yakaladı. Yapılan denetimlerde 31 tabanca, 20 tüfek, 312 fişek, 14 gümrük kaçağı telefon, 6 çalıntı motosiklet, 5 şasi ve motor numarası kazınmış motosiklet, 5 kesici alet, 173 gram uyuşturucu madde, bin 384 uyuşturucu hap, 1 kilo 111 gram esrar, 889 bin 600 boş makaron, 179 bin 840 dolu makaron, 150 karton bandrolsüz makaron, bin 332 paket kaçak sigara, 51 kilogram nargile tütünü, 51,4 litre kaçak alkol ve bin 256 litre fermente kaçak alkol posası ele geçirildi.

1 ayda 67 bin 838 şahsın GBT sorgusunu da yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 95 şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 59’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 bin 718 aracı da kontrol eden ekipleri, eksiklikleri bulunan sürücülere 2 milyon 748 bin lira cezai işlem uygularken, 182 araç trafikten men edildi.