Tarsus’ta çeşitli suçlardan aranan 39 kişi tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranırken yakalanan 66 kişiden 39’u tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 15 günde yaptığı uygulamalarda birçok suçlu ve suç aletini ele geçirdi. Yapılan uygulamalarda 22 bin 154 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 5 bin 295 araç kontrol edildi. Şahıslar ve araçlarda yapılan aramalarda 4 tabanca, 3 tüfek, 98 adet fişek, 10 kesici alet, 13 çalıntı motosiklet, 8 şasi ve motor numarası kazınmış motosiklet, 14 gümrük kaçağı cep telefonu, 84 gram uyuşturucu madde ile 435 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bin 150 araca 842 bin 628 lira cezai işlem uygulanırken, 38 araç trafikten men edildi.

Aranan şahıslara yönelik de çalışma yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 66 kişiyi yakalarken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 39 kişi tutuklandı.