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Tarsus’ta büfede sigara hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde büfede sigara hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı.
Asayiş 01.01.2021, 09:06
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Mersin’in Tarsus ilçesinde büfede sigara hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay Beydeğirmeni Mahallesi Adana yolu üzerinde bulunan büfede meydana geldi. İddiaya göre büfede hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri çevrede yaptıkları çalışmada, İ.T. (19) ile S.K. (16) adlı zanlılar Tozkoparan Mahallesi’nde yakaladı. Polis, işyerinden çalmış oldukları çeşitli markalardan 125 adet sigarayı ele geçirerek, büfe sahibine teslim etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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