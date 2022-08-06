Tarsus’ta bir kişi öldürüldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 kişi silahla öldürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Belen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişi ile Ali Kumbul (30)gece saat 03.00 sıralarında karşılaştılar. İsmi öğrenilemeyen kişi üzerinde bulundurduğu otomatik tüfek ile Ali Kumbul’a ateş etti.

Açılan ateş sonucu yaralanan Ali Kumbul olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.