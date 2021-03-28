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Tarsus’ta 30 ton saman kül oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan yangında 30 ton saman kül oldu.

Asayiş 28.03.2021, 17:19
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Tarsus’ta 30 ton saman kül oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan yangında 30 ton saman kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Günyudu Mahallesi’nde Mustafa Ekize’ye ait arazide istiflenen samanlıktan bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi. Yangını fark eden Mustafa Ekize, kendi imkanıyla yangına müdahalede bulundu. Alevlerin saman balyalarını tamamen sarması üzerine olay itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

İstiflenen 30 ton saman yangında küle dönerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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