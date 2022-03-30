Tarsus’ta 2 metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki metruk evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

İlçeye bağlı Reşadiye Mahallesi’nde, metruk bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin tamamını sararken, yan tarafta bulunan 2 katlı metruk evi de alevler sardı. Yangını gören mahalleliler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi ise alevlere müdahale etti. 1 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınan yangın 2 metruk evin yanmasına neden oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.