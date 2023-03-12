Tarsus’ta 2 katlı ev alev alev yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 katlı ev alev alev yandı.

Yangın, Eski Ömerli Mahallesi 1307 Sokak’ta yer alan eski evin ilk katında çıktı. V.M. ve yakınlarının ikamet ettiği yangında alevler bir anda iki katta etkili oldu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.