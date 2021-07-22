Tarsus’ta 2 ayrı motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İlk kaza Tarsus - Mersin otoyolu Kaleburcu Mahallesi’nde meydana geldi. Serkan Taş (35) idaresindeki motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Serkan Taş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İkinci kaza ise Gülek Mahallesi Kale Yolu mevkiinde meydana geldi.

M.K. adlı kişinin kullandığı motosiklet virajı alamayarak toprak zemine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.K. ve yanında bulunan A.D. adlı kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan M.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği, A.D. adlı kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.