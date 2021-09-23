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Tarsus’ta 1 kişi tefecilikten tutuklandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 kişi tefecilikten yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Asayiş 23.09.2021, 09:12
Mersin’in Tarsus ilçesinde 1 kişi tefecilikten yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilere yönelik yürüttüğü çalışmada 3 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan 3 şüpheliden E.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.