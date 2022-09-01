Tarsus’a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ta EYP patlaması sonucu şehit olan Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz’in şehadet haberi, Mersin’in Tarsus ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz, Kuzey Irak’ta hain terör örgütünün tuzakladığı EYP’nin patlaması sonucu şehit oldu. Meteöz’ün şehadet haberi Mersin’in Tarsus ilçesi Hacıhamzalı Mahallesi’ndeki baba ocağına ulaştı.

Şehidin Hacıhamzalı Mahallesi’nde bulunan baba ocağına acı haber, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, askeri yetkililer tarafından 112 Acil ekipleri ile birlikte verildi. Acı haberi alan babası Bülent, annesi Ayfer ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Okan Meteöz’ün Büşra Meteöz ile 1 yıl önce evlendiği, eşinin de astsubay öğrencisi olduğu öğrenildi. Şehit Meteöz’ün Hacıhamzalı Mahallesi’ndeki baba ocağı Türk bayrağı asılırken, yakınları ve mahalle sakinleri eve akın etti. Şehidin yarın toprağa verileceği öğrenildi.