banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
KOSGEB'den dev kredi anlaşması
KOSGEB'den dev kredi anlaşması
Bakan Selçuk'tan sınav tarihlerine ilişkin açıklama
Bakan Selçuk'tan sınav tarihlerine ilişkin açıklama
Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
iMac'ler renklendi, M1 çipli iPad Pro'lar ilgi odağı oldu
iMac'ler renklendi, M1 çipli iPad Pro'lar ilgi odağı oldu

Tarlaya uçan tırın sürücüsü yaralandı

Osmaniye’de seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, tarlaya uçtu. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Asayiş 21.04.2021, 10:13
1
Tarlaya uçan tırın sürücüsü yaralandı

Osmaniye’de seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, tarlaya uçtu. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye-Adana D400 karayolunun 28. kilometresinde meydana gelen kazada, 33 CLT 76 plakalı tır seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine çarptı ardından tarlaya uçtu. Yoldan geçerken kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan tır sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
banner478
Yorumlar (0)
15°
az bulutlu