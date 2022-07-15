Tarlaya uçan otomobili el birliğiyle kurtardılar

Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, arkadaki minibüsten inen yolcular otomobili el birliğiyle yola çıkardı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy-Sazlıbosna yolunda dün akşam saatlerinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Tarlaya uçan otomobilde bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlattı. Aracın arkasında seyir halinde olan bir minibüs kaza üzerine durdu. Minibüsten inen onlarca kişi, el birliğiyle otomobili tarladan çıkarttı. Ardından minibüs ve otomobil yollarına devam ederken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.