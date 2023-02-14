Tarlaya uçan kamyonette 1 kişi hayatını kaybetti

Uşak’ta bariyerleri çarpıp tarlaya düşen kamyonette 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Uşak’tan İzmir istikametine seyir halinde olan S.K. (45) kontrolündeki 10 BF 884 plakalı kamyonetin kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybolan araç bariyerlere çarpıp tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kamyonetteki Dilay Ceviz’in (33) hayatını kaybettiği belirlerken sürücü ile kamyonette başka bir yolcu olan M.S.’yi (39), ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.