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Tarlasında ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tarlasını sürerken fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Asayiş 02.05.2021, 15:24
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Tarlasında ölü bulundu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tarlasını sürerken fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, İnegöl’ün kırsal Tekke Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Basri Tüfekçi (72), sürmek için tarlasına gitti. Bir süre sonra tarlaya gelen eşi, kocasının hareketsiz yattığını fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibi, yaşlı adamın öldüğünü tespit ettiler. Adamın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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