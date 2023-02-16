Tarlalarında define aradılar: 4 gözaltı

Edirne’de kendilerine ait tarlalarda define arayan 4 kişi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Hacıumur köyünde istihbari çalışmalar sonucu izinsiz kazı yapılacağı bilgisi jandarmayı harekete geçirdi. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT tarafından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığından alınan operasyon emrinin icra edilmesinde, S.Ç., F.Ç. S.A., Ö.C. ve A.Y isimli şahıslar Hacıumur köyünde kendilerine ait mülkte izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Şahısların define aramak için kullandıkları arama dedektörü ile kürek, kazma vb. kazı aletleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.