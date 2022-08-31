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Tarlalarına kenevir eken şahıslara jandarma operasyonu
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde tarlalarına kenevir eken 3 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı. Tarlalarda yapılan aramalarda ise 253 kök kenevir ele geçirildi.
Asayiş 31.08.2022, 17:28
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde tarlalarına kenevir eken 3 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı. Tarlalarda yapılan aramalarda ise 253 kök kenevir ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Hisareyn Mahallesi’nde bazı kişilerin tarlasında kenevir ekildiğine ilişkin çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde B.U., K.D.U. ve S.U. isimli şahısların tarlasında kenevir bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin tarlasına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda ekili halde 253 kök kenevir ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
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