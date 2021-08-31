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Tarlalarına danan 400 kiloluk domuzu vurdular

Bursa’da köylüler tarlarına ve meyve bahçelerine zarar veren 400 kiloluk domuzu avladı.

Asayiş 31.08.2021, 11:56
Tarlalarına danan 400 kiloluk domuzu vurdular

Bursa’da köylüler tarlarına ve meyve bahçelerine zarar veren 400 kiloluk domuzu avladı.

Orhangazi ilçesinin Üreğil köyündeki çiftçilerin tarlasına domuz dadandı. Köylüler, tarlalarda ekili hububat ve meyvelere zarar veren domuzu beklemeye karar verdi. Uzun zamandır tarlalarına dadanan domuzun peşine düşen köylüler, domuzu uzun uğraşlar sonunda avlayabildi. 7 avcı tarafından vurulan domuzun 400 kilo ağırlığında olduğu görüldü. Tarlalarına zarar veren domuzun avlanması çiftçilere rahat bir nefes aldırdı.

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