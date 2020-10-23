Son Dakika
Tarladaki anızı yaktı, komşu tarladaki 150 boru kullanılamaz hale geldi
MARDİN'İN MAZIDAĞI İLÇESİNE, BİÇTİĞİ ARAZİSİNDE KALAN ANIZLARI YAKAN BİR ÇİFTÇİ, KOMŞUSUNUN ARAZİSİNDE BULUNAN 150 SU BORUSUNUN YANMASINA NEDEN OLDU.
Asayiş 23.10.2020, 16:16
3
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, biçtiği arazisinde kalan anızları yakan bir çiftçi, komşusunun arazisinde bulunan 150 su borusunun yanmasına neden oldu.
Edinen bilgilere göre, Mazıdağı ilçesi Şenyuva Mahallesi’nde bir çiftçi, tarlasında bulunan anızları ateşe verdi. Yapılan onca uyarıya rağmen anızları yakan çiftçi daha sonra evinin yolunu tuttu. Gece saatlerinde rüzgarın etkisiyle alevler büyüyerek komşusunun arazisine sıçradı. Arazide bulunan 150 sulama borusu kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
20°
açık
Namaz Vakti 23 Ekim 2020
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:39
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|11
|3. Karagümrük
|5
|8
|4. Antalyaspor
|5
|8
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Galatasaray
|5
|7
|7. Sivasspor
|4
|7
|8. Kasımpaşa
|5
|7
|9. Hatayspor
|4
|7
|10. Göztepe
|5
|6
|11. Konyaspor
|4
|6
|12. Kayserispor
|5
|6
|13. Çaykur Rizespor
|5
|5
|14. Trabzonspor
|5
|5
|15. Malatyaspor
|5
|5
|16. Denizlispor
|5
|5
|17. Gaziantep FK
|5
|4
|18. Beşiktaş
|4
|4
|19. Gençlerbirliği
|4
|4
|20. Başakşehir
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|6
|14
|2. İstanbulspor
|6
|13
|3. Ankara Keçiörengücü
|6
|13
|4. Altınordu
|6
|12
|5. Adana Demirspor
|6
|11
|6. Samsunspor
|6
|11
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Adanaspor
|6
|9
|10. Bursaspor
|6
|7
|11. Balıkesirspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Bandırmaspor
|6
|5
|14. Menemen Belediyespor
|6
|5
|15. Ümraniye
|6
|4
|16. Ankaraspor
|6
|4
|17. Eskişehirspor
|6
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|5
|13
|2. Aston Villa
|4
|12
|3. Liverpool
|5
|10
|4. Leicester City
|5
|9
|5. Arsenal
|5
|9
|6. Wolverhampton
|5
|9
|7. Tottenham
|5
|8
|8. Chelsea
|5
|8
|9. West Ham
|5
|7
|10. Leeds United
|5
|7
|11. Man City
|4
|7
|12. Southampton
|5
|7
|13. Newcastle
|5
|7
|14. Crystal Palace
|5
|7
|15. M. United
|4
|6
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|5
|1
|20. Fulham
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|6
|11
|2. Villarreal
|6
|11
|3. Real Madrid
|5
|10
|4. Getafe
|5
|10
|5. Cádiz
|6
|10
|6. Granada
|5
|10
|7. Real Betis
|6
|9
|8. Atletico Madrid
|4
|8
|9. Barcelona
|4
|7
|10. Sevilla
|4
|7
|11. Osasuna
|5
|7
|12. Elche
|4
|7
|13. Valencia
|6
|7
|14. Athletic Bilbao
|5
|6
|15. Eibar
|6
|5
|16. Huesca
|6
|5
|17. Celta de Vigo
|6
|5
|18. Deportivo Alaves
|6
|4
|19. Real Valladolid
|6
|3
|20. Levante
|5
|3