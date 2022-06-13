Tarladaki 10 ton sarımsağı çaldılar

Adana’nın Kozan ilçesinde 15 dönüm arazisine sarımsak eken ve kuruması için tarlaya bırakan çiftçi, 3 gün sonra geldiğinde 10 ton sarımsağın çalındığını fark etti. Jandarma ekipleri, tarladan 10 ton sarımsağı çalan kişi veya kişileri arıyor.

Olay, ilçeye bağlı Bucak Mahallesinde gerçekleşti. 15 dönümlük arazisine sarımsak eken Osman Kürşat Ülger, ailesi ile birlikte bir yıl boyunca emek verdikleri ürünlerinin ilginç bir yöntem ile çalındığını iddia etti. Tarladaki sarımsağı hasat eden aile güneşte kurumaya bıraktıkları 10 ton sarımsağı 3 gün sonra almaya gittiklerinde tarlada göremeyince büyük şok yaşadı. Yaklaşık 200 bin TL zarara uğrayan çiftçi Ülger, Jandarma ekiplerine haber vererek, ürününü çalan kişi veya kişilerden şikayetçi oldu.

Üretici Osman Kürşat Ülger, Haziran’ın başında hasat yaptıklarını söyleyerek, “Sarımsağı hasat ettikten sonra birkaç gün güneşin altında kalması gerekiyordu. Biz de sarımsağı hasat ettikten sonra güneşin altında kalsın diye buraya yığınlar şeklinde bıraktık. Birkaç gün geçtikten sonra gelip sarımsağımızı toplamaya, malımızı almaya geldiğimizde maalesef yerinde göremedik” dedi.

Olayı jandarmaya bildirdiklerini belirten Ülger, "Biz de köyden birkaç kişiye sorduk. Bir traktörle bir adamın gelip tarla sahibi iflas etmiş, onun için başaklama yapabileceklerini söylemiş. Ancak kim olduğunu ismini falan söylemediler. Traktörle gidip adam muhtara bile söylemiş. Muhtarda burada insanlara söylemiş. İki yüz binin üzerinde gelir beklentimiz vardı. Bizim kendi tahminimiz dokuz buçuk, on ton civarında ürün vardı. Çok şaşırdım bu hırsızlık olayına yani profesyonellik üstü bir şey. Basit bir şekilde düşünülmemiş. Halkı da bir şekilde bunun içerisine sokmaya çalışmış. Hırsız önce geliyor. Malın çoğunluğunu kaldırıyor. Sonra da gidiyor muhtara diyor ki, “Oranın sahibi bitti battı. Başaklama yapabilirsiniz” ve bir şekilde buranın halkını da zan altında bırakıyor. Ben bunun için kendi evlatlarımdan yeri geldi vazgeçtim gece uğraştım gündüz uğraştım ve emeğe saygı ve çocuklarımın geleceğine saygı insanlar bu tip şeyler lütfen yapmasınlar” diye konuştu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili bölgede geniş çaplı incelemeyi sürdürüyor.