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Tarlada sarımsak nöbeti

HIRSIZLIK OLAYLARINA KARŞI ÇİFTÇİLER, TARLADA GECE GÜNDÜZ DEMEDEN SİLAHLARLA NÖBET TUTUYOR.

Asayiş 25.07.2020, 10:31
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Tarlada sarımsak nöbeti

Bu yıl verimi artan ve çiftçisinin yüzünü güldüren Taşköprü sarımsağı için silahla nöbet tutuyor. Gündüz hasadını yapan çiftçiler, hırsızlık olaylarının önüne geçmek için geceleri de silahla nöbetini tutuyor.

Türkiye’nin yüzde 25 sarımsak ihtiyacının karşılandığı Taşköprü’de, son yıllarda Taşköprü sarımsağının hem veriminin artması hem de fiyatlarının yükselmesi nedeniyle olası hırsızlık olaylarına karşı çiftçiler, tarlada gece gündüz demeden silahlarla nöbet tutuyor.

Dünyaca ünlü Taşköprü Sarımsağı’nda Temmuz ayının ilk haftasında başlayan hasadı devam ediyor. Çiftçiler, topraktan çıkardıkları sarımsakları güneş altında kuruması için 10 gün boyuca tarlada bekletiyor. Çiftçiler, bu süre içinde herhangi bir hırsızlık olayının yaşanmaması için gündüz hasadını yaparak kuruması için toprağa serdikleri ürünlerinin de gece silahlı nöbetini tutuyor.

Taşköprü’de 25 bin dönüm alanda 5 bin çiftçi tarafından yılda ortalama 20-25 bin ton sarımsak üretiliyor. İlçede sarımsağın yaş kilosu 20 liradan, kurusu ise boyutuna göre 25 ila 35 liradan satılıyor. Çoğunluğu Türkiye’de tüketilen Taşköprü sarımsağı, Almanya, Japonya, ABD gibi ülkelere de ihraç ediliyor.

“Sarımsağımız para ettiği için bizlerde tarlamızda malımızı hıfzetmeye çalışıyoruz”

Taşköprü’nün Karın köyünde sarımsak üreticiliğiyle uğraşan Mehmet Özcan, “Sarımsak tarlasında şu anda nöbetteyiz. Sarımsağımızın hasadına Temmuz ayının ilk haftalarında başladık. Ayın sonuna kadar hasat devam ediyor ve mahsulünü kaldırmış oluyor. Sarımsağın bin bir çeşit emeği var. Toprağa elimizle dikiyoruz, toprakta çeşit çeşit ilaçlarla, gübrelerle büyümesini sağlıyoruz. Bir sürü uğraş ile bu hale geliyor. Hani bir bebek vardır yeni doğmuş, altına bez tutarsın karnını doyurursun, aynı bu hesap sarımsakta. Geçtiğimiz yıl çok şükür sarımsak para etti, yüzümüz güldü fakat verim alamadık. Doluydu, yağmurdu, her türlü afetle tarlada karşılaştık. Herkes istediği gibi verim alamadı. Fakat yüce rabbime şükürler olsun her anlamda bu yıl sarımsaklar çok iyi. Tarlalarımıza baktığımız zamanda verimin iyi olduğunu görüyoruz. Çok şükür memnunuzda, dönümden gelen tonajdan da memnunuz. Sarımsağın iriliğinden, boyutundan da memnunuz. Diğer yıllara göre beyazlığından da memnunuz. Abi bu Taşköprü sarımsağıdır. Dünya da bir numaradır” dedi.

Şu anda sarımsak tarlalarında nöbet tuttuklarını söyleyen Mehmet Özcan, “Arkadaşlarla birlikte sohbet ediyoruz, burada çayımızı demliyoruz. Burada kendi malımızı hıfzetmeye çalışıyoruz. Burada bekliyoruz, hiçbir şekilde çevreye zarar vermeden, etrafımızdaki insanlara hiçbir şekilde zarar vermeden kendi tarlamızda, kendi alanımızda sarımsaklarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

“Hırsızlık olayı yaşanmasın diye nöbet tutuyoruz”

Geçimini çiftçilikle sağlayan Kıran köyünden Necati Özcan ise, “Sarımsak yetiştiriyoruz. Bunun emeği çok, bize çok şikayette bulunuyor, fiyatlarını yüksek buluyorlar. Pazardaki fiyatımız şuan tarlada 10 lira, temizlenmişi 15 lira ama İstanbul gibi şehirlere baktığımız zaman 80-100 liraya kadar fiyatı çıkıyor. Aslında üreticiler, bu kadar fiyat almıyor, aracılar kazanıyor. Emek veriyoruz, kolay değil, işçiyi seviyor sarımsak, bunları gündelikçilerle yapıyoruz dikimini, çapasını, sökmesini. Sabah 6 gibi sarımsakları tarladan çıkarmaya geliyoruz, gece de herhangi bir hırsızlık olayı yaşanmasın diye nöbet tutuyoruz. Geçtiğimiz yıl şükür olsun sarımsak fiyatları çok iyi gitti. Yüzümüzü güldürdü. İnşallah bu yılda öyle olur. Ama bu fiyatların artışı hırsızların ağzını sulandırdı. Bu yüzden bizlerde emeklerimiz heba olmasın diye geceleri tarlada arkadaşlarla birlikte nöbet tutuyoruz” diye konuştu.

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