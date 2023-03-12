Tarlada gübre attıktan sonra hayatını kaybetti

Samsun’da bir kişi, tarlaya gübre attıktan sonra aracının yanında baygın halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin Çalköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşusu ile tarlaya gübre atmaya giden Halil Şenel (72), tarlaya gübre attıktan sonra aracının yanına gitti. Komşusu tarafından aracının yanında yüzüstü yatar halde baygın halde bulunan Şenel, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Şenel’in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.