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Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaraladı

ORHANGAZİ’YE BAĞLI ÇELTİKÇİ MAHALLESİNDE TARLADA ÇALIŞAN KARI KOCA ARASINDA ÇIKAN BİR TARTIŞMA SONRASINDA KARISINI TÜFEKLE YARALAYAN ŞAHIS KAYIPLARA KARIŞTI. YARALANAN TALİHSİZ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI.

Asayiş 24.09.2020, 16:42
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Tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaraladı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde tarlada çalışırken tartıştığı karısını tüfekle yaralayan adam kayıplara karıştı.

Olay Çeltikçi Mahallesinde meydana geldi. Tarlada çalışan Tuğrul B. (35) ile eşi Duygu B. (34) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. İddiaya göre tüfeği alan Tuğrul B, eşi Duygu B’ye arkasından ateş etti. Beline ve kalçasına saçma isabet eden Duygu T. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Duygu B, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Eşini tüfekle yaralayan koca Tuğrul B. ise bir otomobille kayıplara karıştı. Jandarma Tuğrul B’nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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