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Tarlada çalışırken hayatını kaybetti

Samsun’da tarlada çalışırken fenalık geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 30.05.2021, 13:13
Tarlada çalışırken hayatını kaybetti

Samsun’da tarlada çalışırken fenalık geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Akçatarla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada fındık ağaçlarını olduğu bölgeye su taşımak için su borusuna ek yapmaya çalıştığı öğrenilen 62 yaşındaki Mehmet Özamaç bu sırada olduğu yere yığılıp kaldı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Özamaç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özamaç’ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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