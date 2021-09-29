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Tarlada ayağı kayan yaşlı kadın kafa üstü düştü

Zonguldak Alaplı ilçesinde Fındık tarlasında yürüdüğü esnasında ayağı kayan 73 yaşındaki kadın kafa üstüne düştü. Komşuların olay yerine sağlık görevlileri çağırmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 29.09.2021, 17:22
Tarlada ayağı kayan yaşlı kadın kafa üstü düştü

Zonguldak Alaplı ilçesinde Fındık tarlasında yürüdüğü esnasında ayağı kayan 73 yaşındaki kadın kafa üstüne düştü. Komşuların olay yerine sağlık görevlileri çağırmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Alaplı Kocaman köyünde meydana geldi. Kocaman köyündeki evin yakınlarında bulunan Fındık bahçesine giden Hacer D. (73) tarlasında dengesini kaybederek kafası üzerine yere düştü. Fındık bahçesinden gelen ses üzerinde yardıma koşan komşuları tarafından hemen sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadın, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla taşınan talihsiz kadın Ereğli’de hastaneye kaldırıldı. Hacer D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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