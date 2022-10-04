Tarım ve Orman Bakanlığından Hayvanları Koruma Günü’nde “Balkız” paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yediği bal nedeniyle fenalaşan ve tedavisinin ardından salınan “Balkız” isimli ayının doğal yaşamındaki görüntüsünü paylaştı.

Düzce’de yediği fazla nedeniyle fenalaşan ve tedavisinin ardından doğaya salınan ayıya sosyal medyada yapılan oylamada “Balkız” ismi uygun görülmüştü. Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Balkız’ın doğada görüntülendiği ve durumunun gayet iyi olduğu belirtildi. Hayvanları Koruma Günü etiketiyle yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Meşhur ayımız, sevimli kızımız Balkız doğada, evinde görüntülendi. Kendini özletme Balkız.”