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TMO alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400 lira, arpada ise 200 lira artırılmasına ve "Hububat Alım Primlerinin" Temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı sel felaketinden etkilenen bölgelerde vatandaşın yanında
Tarım ve Orman Bakanlığı sel felaketinden etkilenen bölgelerde personelleri, iş makinaları, araç ve arazözleri ile vatandaşlara yardımda bulunuyor.
Asayiş 30.06.2022, 14:24
Tarım ve Orman Bakanlığı sel felaketinden etkilenen bölgelerde personelleri, iş makinaları, araç ve arazözleri ile vatandaşlara yardımda bulunuyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı sel felaketinden etkilenen Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinde 186 iş makinası, 75 araç, 15 arazöz ve 405 personel ile vatandaşlara destekte bulunuyor.