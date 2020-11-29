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Tarım işçilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı: 9 yaralı

Osmaniye’de tarım işçilerini taşıyan minibüsün portakal ağaçlarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Asayiş 29.11.2020, 16:46
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Tarım işçilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı: 9 yaralı
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Osmaniye’de tarım işçilerini taşıyan minibüsün portakal ağaçlarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, Osmaniye Erzin karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 01 ACB 996 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan portakal bahçesindeki ağaçlara çarptı. Kazada sürücü ile 8 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

9 kişinin yaralandığı kazada araç içerisinde sıkışan bir işçi Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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